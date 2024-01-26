حكم الفيديو المساعد يثير الجدل في انجلترا .. إليكم الأرقام

لا يزال حكم الفيديو المساعد يثير الجدل هذا الموسم

لا يزال حكم الفيديو المساعد يثير الجدل هذا الموسم بعد سلسلة من القرارات، بينها هدف أنتوني جوردون لنيوكاسل على أرسنال، وإلغاء هدف لويس دياز لليفربول ضد توتنهام، وعدم حصول وولفرهامبتون على ركلة جزاء واضحة ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، واحتساب هدف إيفان توني لبرينتفورد في الفوز على نوتنجهام فورست.

وحدد تقرير من ESPN حصول 20 خطأ حتى الآن، و54 تدخلا بشكل عام في دوري الدرجة الأولى، وإلغاء قرارين بشكل غير صحيح، مع رفض أحدهما بشكل خاطئ من قبل الحكم المساعد، كما لم يتم الإبلاغ عن 17 حالة.

ولكن، وعلى الرغم من أن الأرقام ليست مشجعة على الورق، لكن هناك تحسناً عن أرقام الموسم الماضي في المرحلة نفسها، حيث كان هناك 61 تدخلًا مقارنة مع 54 هذا الموسم، وحصول اثنين من القرارات الخاطئة مقابل سبعة.



