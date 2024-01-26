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فيديو - موهبة ألمانية يطاردها برشلونة فمن هو بوريس لوم؟

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فيديو - موهبة ألمانية يطاردها برشلونة فمن هو بوريس لوم؟
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كرة القدم

2024-01-26 | 02:05
فيديو - موهبة ألمانية يطاردها برشلونة فمن هو بوريس لوم؟

يواصل برشلونة البحث في سوق الشباب

يواصل برشلونة البحث في سوق الشباب على أمل جذب ألمع المواهب إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، وتبقى أميركا الجنوبية أرض "صيد" للكاتالونيين.
لكنّ النادي يحرص أيضاً على الحصول على خدمات لاعب أوروبي، هو نجم خط الوسط السويدي لوكاس بيرجفال، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يلعب في دجورغاردن.
ولا تتوقف مساعي برشلونة وراء المواهب الشابة عند هذا الحد، فوفقاً لصحيفة بيلد، فإنّ النادي الكاتالوني مهتم بالتعاقد مع بوريس لوم، لاعب خط الوسط الدفاعي، البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يلعب لهيرتا برلين، مع اهتمام متزامن من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وتوتنهام هوتسبير.
وكان التوقيع مع لاعب خط وسط دفاعي على جدول أعمال برشلونة منذ رحيل سيرجيو بوسكيتس الصيف الماضي، ومن غير المرجح أن يكون لوم هو الخليفة الطبيعي في هذه اللحظة، حيث من المحتمل أن ينضم إلى فريق الشباب مع النادي إذا تم التوقيع معه، لكنه قد يكون خياراً جيداً للغاية للمستقبل.
 
 
 
فيديو - موهبة ألمانية يطاردها برشلونة فمن هو بوريس لوم؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لوكاس بيرجفال

بوريس لوم

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