المصائب لا تأتي فُرادى .. اقتحام منزل كوندي

أثناء مشاركته في مباراة فريقه الكارثية التي خسرها (3-5) أمام فياريال

بحسب ما ورد، تم اقتحام منزل الفرنسي جول كوندي، مدافع برشلونة، أثناء مشاركته في مباراة فريقه الكارثية، التي خسرها (3-5) أمام فياريال ليلة السبت الماضي.

ولعب كوندي المباراة بأكملها، فيما جرى اقتحام منزله، دون أن يتم الكشف عن الأشياء التي سرقت منه، علماً أنه كان ضحية لعملية سرقة في نيسان - أبريل من العام الماضي.

ووقع كوندي لبرشلونة في عام 2022، بعد أن لعب سابقاً لإشبيلية وبوردو، حيث لعب 67 مباراة مع النادي الكاتالوني وفاز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.



