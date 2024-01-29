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المصائب لا تأتي فُرادى .. اقتحام منزل كوندي

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المصائب لا تأتي فُرادى .. اقتحام منزل كوندي
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كرة القدم

2024-01-29 | 00:49
المصائب لا تأتي فُرادى .. اقتحام منزل كوندي

أثناء مشاركته في مباراة فريقه الكارثية التي خسرها (3-5) أمام فياريال

بحسب ما ورد، تم اقتحام منزل الفرنسي جول كوندي، مدافع برشلونة، أثناء مشاركته في مباراة فريقه الكارثية، التي خسرها (3-5) أمام فياريال ليلة السبت الماضي. 
ولعب كوندي المباراة بأكملها، فيما جرى اقتحام منزله، دون أن يتم الكشف عن الأشياء التي سرقت منه، علماً أنه كان ضحية لعملية سرقة في نيسان - أبريل من العام الماضي.
ووقع كوندي لبرشلونة في عام 2022، بعد أن لعب سابقاً لإشبيلية وبوردو، حيث لعب 67 مباراة مع النادي الكاتالوني وفاز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

المصائب لا تأتي فُرادى .. اقتحام منزل كوندي

رياضة

كرة القدم

جول كوندي

برشلونة

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