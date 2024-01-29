الجميلة الأميركية تعتزل كرة القدم .. والسبب الصور الحصرية

قبل ستة أشهر، بدأت الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً، والتي يلاحقها 369 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى جانب التزاماتها الرياضية، في تحميل صور مختلفة على موقع محتوى الاشتراك.انضمت نيكول تيجا إلى نادي بويبلا المكسيكي بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحها من قبل فريق Liga Femenina MX Nexeca الصيف الماضي.ولطالما كانت كرة القدم أولوية بالنسبة للأميركية، لكنها بدأت مسيرة أخرى حين باشرت قبول نحو 14 جنيها إسترلينيا شهريا مقابل صورها الحصرية وجلسات عرض الأزياء.وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت تيجا اعتزالها وكتبت "لم أتخذ قرارا سهلا بأي حال من الأحوال باعتزال كرة القدم الاحترافية، فإذا عشت هذه الحياة الواحدة فقط، فأنا سعيدة جدا لأنني تعرفت على كرة القدم وحبها".وأضافت "إذا كانت هناك حياة بعد ذلك، آمل أن أتواصل مع كرة القدم مرة أخرى، وأشعر أنها تحبني أيضاً .. شكرا جزيلا لنادي بويبلا على هذه الفرصة، وهي على الرغم من قصرها، كانت ممتعة للغاية .. وصلت إلى هذا البلد وحدي، في سن 18، دون معرفة أي شخص ودون التحدث باللغة، لكنني كنت دائما أحلم بلعب كرة القدم".