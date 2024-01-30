فيديو - رونالدو يُطارد ميسي بلمسة برازيلية في الرياض

في مباراة ودية انتهت الى فوز الهلال على انتر ميامي

شهدت المباراة الودية التي انتهت الى فوز الهلال على انتر ميامي الأميركي، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، قيام مهاجم الفريق السعودي، البرازيلي مايكل، بأداء احتفال كريستيانو رونالدو الشهير "siu"، أمام أنظار الغريم الأزليّ ليونيل ميسي، في لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

حصل ذلك مع تسجيل مايكل هدفاً في المباراة التي انتهت لصالح أصحاب الأرض ينتيجة (4-3)، وهي تأتي ضمن استعدادات الفريق الضيف للدوري الأميركي الذي ينطلق الشهر المقبل، بتشكيلة مرصّعة بالنجوم، بينهم ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.