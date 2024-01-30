فضيحة جديدة تُطارد النجم البرازيلي نيمار

يتعافى من الإصابة في الرباط الصليبي

فضيحة جديدة تطارد النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الهلال السعودي، الذي يتعافى منذ تشرين الاول - أكتوبر الماضي من الإصابة في الرباط الصليبي.

فقد كشف موقع LeoDias أن عارضة الأزياء والمؤثرة أماندا كيمبرلي، أبلغت نيمار بأنها حامل منه، كنتيجة لعلاقة جمعتهما أثناء ارتباطه بصديقته السابقة برونا بيانكاردي التي أنجبت له ابنته مافي في تشرين الاول - أكتوبر الماضي وانفصلت عنه بعد شهر واحد.

وألمح الموقع الى أن عائلة نيمار لم تتأثر سلباً بالخبر، وأنها تنتظر ولادة الطفل في أيار - مايو المقبل لتُجري اختبار الحمض النووي (DNA)، لإثبات النسب.



