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فيديو - بالوتيلي قارن بين بايدن وبوتين فأشعل وسائل التواصل

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فيديو - بالوتيلي قارن بين بايدن وبوتين فأشعل وسائل التواصل
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كرة القدم

2024-01-29 | 23:53
فيديو - بالوتيلي قارن بين بايدن وبوتين فأشعل وسائل التواصل

لقي التصرّف الغريب الذي قام به بالوتيلي صدىُ واسعاً

كعادته، لقي التصرّف الغريب الذي قام به المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، البالغ 33 عاماً، صدىُ واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدلاً كبيراً.
وقام بالوتيلي، الذي يلعب حالياً مع نادي أضنة ديميرسبور التركي، من خلال مقطع فيديو على إنستغرام، بالمقارنة بين سلوك الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في موقفين متشابهين.
وظهر بايدن وهو ينظر إلى ساعته خلال مراسم تشييع جندي أميركي، فيما بدا بوتين واقفاً تحت المطر دون مظلة وهو يضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في تكريم الجنود الذين سقطوا لأجل البلاد، وكتب بالوتيلي "الفرق".
وبعد وقت قصير، قام اللاعب بحذف الفيديو، وأوضح أن منشوره ليس سياسياً، وقال "لم يكن هناك أي شيء سياسي في الفيديو، بل هو عن كيفية احترام من ضحوا بأرواحهم .. كفاكم نحيباً وافهموا ماذا أقصد".
 
 
 
 
فيديو - بالوتيلي قارن بين بايدن وبوتين فأشعل وسائل التواصل

رياضة

كرة القدم

ماريو بالوتيلي

أضنة ديميرسبور

فلاديمير بوتين

جو بايدن

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