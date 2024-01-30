فيديو - بالوتيلي قارن بين بايدن وبوتين فأشعل وسائل التواصل

Mario Balotelli going down the pro russia route? 😑



Today he’s posted the below video on his IG stories of Biden v putin (before deleting it)



He’s since posted a message that it’s ‘nothing political’ (w a Kazakh rapper who’s big in russia as backg music) 🫠 pic.twitter.com/a16VYJIt9Z — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 28, 2024

كعادته، لقي التصرّف الغريب الذي قام به المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، البالغ 33 عاماً، صدىُ واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدلاً كبيراً.وقام بالوتيلي، الذي يلعب حالياً مع نادي أضنة ديميرسبور التركي، من خلال مقطع فيديو على إنستغرام، بالمقارنة بين سلوك الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في موقفين متشابهين.وظهر بايدن وهو ينظر إلى ساعته خلال مراسم تشييع جندي أميركي، فيما بدا بوتين واقفاً تحت المطر دون مظلة وهو يضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في تكريم الجنود الذين سقطوا لأجل البلاد، وكتب بالوتيلي "الفرق".وبعد وقت قصير، قام اللاعب بحذف الفيديو، وأوضح أن منشوره ليس سياسياً، وقال "لم يكن هناك أي شيء سياسي في الفيديو، بل هو عن كيفية احترام من ضحوا بأرواحهم .. كفاكم نحيباً وافهموا ماذا أقصد".