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تشابي ألونسو يهدم الفيلا الفاخرة التي يملكها .. إليكم السبب

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تشابي ألونسو يهدم الفيلا الفاخرة التي يملكها .. إليكم السبب
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كرة القدم

2024-01-29 | 23:58
تشابي ألونسو يهدم الفيلا الفاخرة التي يملكها .. إليكم السبب

أكمل مدرب باير ليفركوزن بناء العقار في العام 2022

أُمر تشابي ألونسو، بهدم الفيلا التي يملكها في سان سيباستيان في اسبانيا، على عقار يمتد لأكثر من 400 متر مربع، بعد أن أعلنت محكمة إسبانية بأنها غير قانونية.
وأكمل مدرب باير ليفركوزن الالماني، وهو المرشح الأوفر حظا لتولي المسؤولية من يورجن كلوب في قيادة ليفربول الانجليزي، بناء العقار في العام 2022، بعد حصوله على ترخيص للبناء في الموقع قبل أربع سنوات.
ولكن، الونسو سيكون مُجبراً على هدم الفيلا الواقعة على منحدرات Igeldo، بعد أن حكم عليها بعدم الامتثال للإرشادات البيئية، إذ اعترضت مجموعة Haritzalde البيئية، ومجموعة Ieltxo الثقافية، بالإضافة إلى مجموعتين إضافيتين، على البناء في الموقع وطالبت بهدم المنزل.
وجادل هؤلاء بأن المبنى لا يمتثل للالتزام بالحفاظ على تصنيف المنطقة الريفية، وطالبوا بإعادة بناء الهيكل الأصلي، وأصروا على أن رخصة البناء الأولية كانت غير قانونية لأن الفيلا تقع على أرض زراعية لا يمكن تطويرها عليها.
من ناحية أخرى، قال المدافعون إن الفيلا تتوافق مع روح حماية منطقة ذات قيمة استراتيجية عالية وأهمية جيولوجية، كما حاولوا ربطها بإعادة بناء مزرعة تم هدمها في المنطقة. 
 
تشابي ألونسو يهدم الفيلا الفاخرة التي يملكها .. إليكم السبب

رياضة

كرة القدم

تشابي ألونسو

باير ليفركوزن

يورجن كلوب

ليفربول

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