بوبا سانجاري الهدف التالي لميلان في إسبانيا

تتواصل مسيرة ميلان في إسبانيا كأرض خصبة يمكن التقاط المواهب منها، بعد الاستفادة من إستعارة إبراهيم دياز من ريال مدريد، ثم استعارة الظهير الأيمن أليكس خيمينيز، البالغ من العمر 18 عاماً، من النادي نفسه.وفي السياق، ربما يكون الهدف التالي هو الظهير الأيمن، الذي سيشكل تحدياً، حيث يستعد "الروسونيري" للانتقال إلى بوبا سانجاري.يبلغ سانجاري من العمر 16 عاماً فقط، ويلعب مع نادي ليفانتي تحت 19 عاماً، لكنه ظهر الشهر الماضي لأول مرة مع الفريق الاول في بطولة كأس الملك، حين شارك في مواجهة ميراندي الناشط في دوري الدرجة الثانية.وسانغاري هو لاعب أساسي في منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً، لديه عقد حتى العام 2027 مع ليفانتي، ما يمنحه لقوة التفاوضية وسيحصل على عرض يبلغ حوالي 2 مليون يورو من ميلان.