فيديو - منتخب البرازيل يُحقق انتصاره الثالث في التصفيات الأولمبية

واصل منتخب البرازيل تألقه في التصفيات الأميركية الجنوبية

واصل منتخب البرازيل تألقه في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة الى الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس.

وبعد انتصاريه على بوليفيا بهدف وكولومبيا بهدفين، حقق المنتخب البرازيلي تحت 23 عاماً، انتصاره الثالث وجاء على حساب نظيره الإكوادوريّ بهدفين من توقيع مارلون جوميز وجابرييل بيراني مقابل هدف واحدد، علماً أن إندريك، لاعب ريال مدريد المقبل صنع الهدف الأول.

وتصدر "السيليساو" ترتيب المجموعة الأولى لأميركا الجنوبية برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، وخلفه منتخب الإكوادور (7) وفنزويلا (5) وبوليفيا (1) وكولومبيا (0).