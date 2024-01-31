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فيديو - عُنف في الباراغوي يتسبب بإيقاف مباراة

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فيديو - عُنف في الباراغوي يتسبب بإيقاف مباراة
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كرة القدم

2024-01-31 | 00:56
فيديو - عُنف في الباراغوي يتسبب بإيقاف مباراة

كان ملعب Defensores del Chaco مسرحاً لفصل جديد من أعمال العنف

كان ملعب Defensores del Chaco مسرحاً لفصل جديد من أعمال العنف في المدرجات في الباراغواي، عندما تم إيقاف المباراة بين سيرو بورتينو والثاني من مايو، بعد خمسة عشر دقيقة من بداية الشوط الثاني بسبب شجار خطير بين المشجعين. 
ولم يكن أمام حكم المباراة خياراً سوى إيقافها والنتيجة تشير الى التعادل السلبي، حين بدأت مجموعتين من المشجعين في تبادل الرمي ومهاجمة بعضهم البعض في معركة حقيقية، فيما تسلق بعض اللاعبين السور لمحاولة تهدئة الوضع، بما في ذلك استخدام خرطوم المياه.
 
فيديو - عُنف في الباراغوي يتسبب بإيقاف مباراة

رياضة

كرة القدم

Defensores del Chaco

سيرو بورتينو

الثاني من مايو

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