بعد تصويته لميسي ... مدرب البرتغال يعتذر

في 15 كانون الثاني - يناير الفائت، فاز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وذلك بفضل أصوات قادة ومدربي المنتخبات والصحفيين.ولكنوفي السياق، أعرب مدرب المنتخب البرتغالي، عن أسفه للتصويت للمهاجم الأرجنتيني، وقال روبرتو مارتينيز، إن تصويته "كان خاطئاً"، وتابع أنه أساء فهم "الفترة المعنية للجائزة"، وقال "لا أعتقد أنني كنت الوحيد الذي ارتكب هذا الخطأ، فعندما تنظر إلى الأصوات، ستعتقد أن ما حدث في كأس العالم تم احتسابه".وغطت الجائزة الفترة من 19 كانون الأول - ديسمبر 2022 (اليوم التالي لنهائي كأس العالم) إلى 20 آب - أغسطس 2023، ولعب مارتينيز دوراً أساسياً في فوز "البرغوت" بالجائزة، إذ صوت مدرب إيفرتون السابق لصالح مارسيلو بروزوفيتش وبرناردو سيلفا وميسي، ما سمح له بالتعادل مع إيرلينج هالاند، ثم التتويج بفضل اختيار القادة.