مُحتال ينتحل صفة تشابي ألونسو فما دخل الشرطة التايلاندية؟

يرغب مشجعو ليفربول في رؤية تشابي يتولى المسؤولية في أنفيلد رود

يرغب العديد من مشجعي ليفربول في رؤية تشابي ألونسو، المدرب الحالي لباير ليفركوزن الألماني، وهو يتولى المسؤولية في أنفيلد رود، ولكن الشرطة التايلاندية حذرت من عملية احتيال تحثهم على الدفع للمساعدة في تحقيق ذلك.

فمدرب باير ليفركوزن هو المرشح الأول لتولي المسؤولية بعد إعلان يورجن كلوب المفاجئ يوم الجمعة أنه سيغادر في نهاية الموسم.

ولعب لاعب خط الوسط الإسباني السابق 143 مباراة مع ليفربول من 2004 إلى 2009، بما في ذلك مباراة الفوز الشهير بدوري أبطال أوروبا، كما رفع كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولكن، في تحول غريب للأحداث، اضطرت الشرطة التايلاندية إلى حث مشجعي ليفربول علناً على عدم الوقوع في خدعة على الإنترنت، يُزعم أنها تظهر حساب لألونسو على إنستغرام، يطلب تبرعات بقيمة 300 باهت (6.70 جنيه إسترليني) للمساعدة في دفع ثمن تذكرة سفره من ألمانيا إلى إنجلترا.

وجاء في الرسالة، المكتوبة باللغة التايلاندية "أنا تشابي ألونسو، سأكون مدرباً لليفربول الموسم المقبل، لكنني أعاني من نقص في المال لرحلاتي إلى ليفربول".

ونظرا لأن قاعدة جماهير كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضخمة للغاية في تايلاند، وفي طليعتها ليفربول، لجأ مكتب التحقيقات المركزي إلى فيسبوك لتنبيه المشجعين الذين قد يأخذون الأمر على محمل الجد، وجاء في البيان "مشجعو ليفربول، اهدأوا، تشابي ليس المدرب بعد، ولكن هناك بالفعل محتال".



