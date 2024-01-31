الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مُحتال ينتحل صفة تشابي ألونسو فما دخل الشرطة التايلاندية؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مُحتال ينتحل صفة تشابي ألونسو فما دخل الشرطة التايلاندية؟
A-
A+

كرة القدم

2024-01-31 | 01:00
مُحتال ينتحل صفة تشابي ألونسو فما دخل الشرطة التايلاندية؟

يرغب مشجعو ليفربول في رؤية تشابي يتولى المسؤولية في أنفيلد رود

يرغب العديد من مشجعي ليفربول في رؤية تشابي ألونسو، المدرب الحالي لباير ليفركوزن الألماني، وهو يتولى المسؤولية في أنفيلد رود، ولكن الشرطة التايلاندية حذرت من عملية احتيال تحثهم على الدفع للمساعدة في تحقيق ذلك.
فمدرب باير ليفركوزن هو المرشح الأول لتولي المسؤولية بعد إعلان يورجن كلوب المفاجئ يوم الجمعة أنه سيغادر في نهاية الموسم.
ولعب لاعب خط الوسط الإسباني السابق 143 مباراة مع ليفربول من 2004 إلى 2009، بما في ذلك مباراة الفوز الشهير بدوري أبطال أوروبا، كما رفع كأس الاتحاد الإنجليزي.
ولكن، في تحول غريب للأحداث، اضطرت الشرطة التايلاندية إلى حث مشجعي ليفربول علناً على عدم الوقوع في خدعة على الإنترنت، يُزعم أنها تظهر حساب لألونسو على إنستغرام، يطلب تبرعات بقيمة 300 باهت (6.70 جنيه إسترليني) للمساعدة في دفع ثمن تذكرة سفره من ألمانيا إلى إنجلترا.
وجاء في الرسالة، المكتوبة باللغة التايلاندية "أنا تشابي ألونسو، سأكون مدرباً لليفربول الموسم المقبل، لكنني أعاني من نقص في المال لرحلاتي إلى ليفربول".
ونظرا لأن قاعدة جماهير كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضخمة للغاية في تايلاند، وفي طليعتها ليفربول، لجأ مكتب التحقيقات المركزي إلى فيسبوك لتنبيه المشجعين الذين قد يأخذون الأمر على محمل الجد، وجاء في البيان "مشجعو ليفربول، اهدأوا، تشابي ليس المدرب بعد، ولكن هناك بالفعل محتال".

مُحتال ينتحل صفة تشابي ألونسو فما دخل الشرطة التايلاندية؟

رياضة

كرة القدم

ليفربول

تشابي ألونسو

باير ليفركوزن

أنفيلد رود

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فضيحة: اعتداء جنسيّ مزعوم من لاعب على دُمية !!
بعد تصويته لميسي ... مدرب البرتغال يعتذر

اقرأ ايضا في كرة القدم

شاهدوا الأرجنتين تسحق تشيلي بخماسية في التصفيات الأولمبية
05:25

شاهدوا الأرجنتين تسحق تشيلي بخماسية في التصفيات الأولمبية

التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة الى الألعاب الأولمبية

05:25

شاهدوا الأرجنتين تسحق تشيلي بخماسية في التصفيات الأولمبية

التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة الى الألعاب الأولمبية

فضيحة: اعتداء جنسيّ مزعوم من لاعب على دُمية !!
01:01

فضيحة: اعتداء جنسيّ مزعوم من لاعب على دُمية !!

قبل مباراة جمعت بين إسبانيول وسيلتا فيجو في 2019

01:01

فضيحة: اعتداء جنسيّ مزعوم من لاعب على دُمية !!

قبل مباراة جمعت بين إسبانيول وسيلتا فيجو في 2019

بعد تصويته لميسي ... مدرب البرتغال يعتذر
00:59

بعد تصويته لميسي ... مدرب البرتغال يعتذر

فاز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم

00:59

بعد تصويته لميسي ... مدرب البرتغال يعتذر

فاز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024