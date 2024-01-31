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فضيحة: اعتداء جنسيّ مزعوم من لاعب على دُمية !!

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فضيحة: اعتداء جنسيّ مزعوم من لاعب على دُمية !!
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كرة القدم

2024-01-31 | 01:01
فضيحة: اعتداء جنسيّ مزعوم من لاعب على دُمية !!

قبل مباراة جمعت بين إسبانيول وسيلتا فيجو في 2019

اتُهم هوغو مالو، لاعب كرة القدم الاسباني في إنترناسيونال البرازيلي، بالاعتداء الجنسي قبل مباراة جمعت بين إسبانيول وسيلتا دي فيجو، في 24 نيسان - أبريل 2019 في ملعب كورنيلا إل برات.
وذكرت صحيفة آس أنه "عندما وصل هوغو مالو إلى (الماسكوت)، مدّ يده لمصافحة الببغاء، التي كانت ترتدي فتاة تُدعى آنا ملابسها، لكنه وضع يديه تحت الزيّ ولمس ثدييها".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو ما ذكرته الضحية المزعومة في شكواها عما حصل والتي قدّمتها في اليوم التالي.
وفي جلسة قضائية مقررة يوم 11 تموز - يوليو، سيتعين على قائد سيلتا السابق، البالغ 32 عاماً، الخضوع لمحاكمة شفوية بتهمة ارتكاب جريمة جنسية مزعومة واتفق الادعاء ومكتب المدعي العام على طلب عقوبة غرامة قدرها 24 شهراً.
 
 
 
 
فضيحة: اعتداء جنسيّ مزعوم من لاعب على دُمية !!

رياضة

كرة القدم

هوغو مالو

إنترناسيونال

إسبانيول

سيلتا دي فيجو

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