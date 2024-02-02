ايرلينغ هالاند يشتري طائرة خاصة بكلفة باهظة جداً

عاد ايرلينغ هالاند إلى الملاعب، بعد غيابه بسبب الإصابة، لكن ذلك لم يحصل إلّا بعد أن أنفق 4 ملايين جنيه إسترليني على طائرة خاصة جديدة.وابتعد نجم مانشستر سيتي بسبب إصابة في القدم قبل أن يعود كبديل، في المباراة التي انتهت الى الفوز (3-1) على بيرنلي يوم الأربعاء.وكان المهاجم النرويجي يمتلك سابقاً طائرة بايبر M600، جنباً إلى جنب مع والده ألفي، وشركاء في الشركة النرويجية Sola M600، لكنّهم باعوها الطائرة أواخر العام الماضي، وتوقع المتابعون أن يقوم هالاند برحلاته المستقبلية في طائرات مستأجرة.وفي السياق، ذكرت صحيفة Finansavisen النرويجية، أن المجموعة اشترت طائرة خاصة فاخرة من طراز Pilatus PC-12، كلفت ما بين 3.3 و4.5 مليون جنيه إسترليني، ويطلق عليها اسم "سكين الجيش السويسري"، ولديها ستة مقاعد في درجة رجال الأعمال.وقال وسيط الطيران كارل كريستيان جونيستاد "عادة ما نشبّه هذه الطائرة بسيارة مرسيدس SUV، لديها مقصورة فاخرة صممتها BMW، وقمرة قيادة حديثة، إنها مثالية للعائلات أو رجال الأعمال".