مقتل المدافع الدولي البوليفي بست رصاصات في الملعب

قتل المدافع الدولي البوليفي بالرصاص بدم بارد خلال مباراة ودية

قتل المدافع الدولي البوليفي السابق سيرجيو يوريغي، البالغ من العمر 38 عاما، بالرصاص بدم بارد خلال مباراة ودية في المكسيك، حيث كان خارج أرضيّة الملعب يتناول مشروباً وقت الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء المحلية أن مسلحاً أطلق النار على اللاعب ست مرات، قبل أن يفر من مكان الحادث على دراجة نارية كانت تنتظره عند مدخل الملعب.

قضى يوريغي معظم حياته المهنية في وطنه، مع نادي أتلتيكو دي سان لويس ري، وخاض تجربة اعارة غير ناجحة في سويسرا، وتم حظره لأكثر من تسعة أشهر حين اتهم بالاعتداء بعد أن وجه ركلة تشبه ركلات الكاراتيه لخصم في وجهه، وخاض 13 مباراة مع منتخب بلاده.



