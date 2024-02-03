"iShowSpeed" يثير الجدل في الرياض بمناداته على "بسكويت"

طلب العديد من مشجعي كرة القدم حظر الناشط الشهير iShowSpeed من المباريات بسبب طريقة تعامله مع لاعبي انتر ميامي الاميركي عموماً وسيرجيو بوسكيتس خصوصاً.وكان سُمح لليوتيوبير الأميركي المعروف ، لسبب ما، بدخول الملعب قبل مباراة النصر مع إنتر ميامي يوم الخميس، وقام شخص ما بتصويره وهو يصافح اللاعبين، حيث أخطأ في نطق العديد من الأسماء كوسيلة للتحايل، ما دفع بالمشجعين الغاضبين إلى وصفه بأنه "مهرج".فبعد وصف لويس سواريز بـ"القروح" والخلط بين جوردي ألبا وليونيل ميسي الذي كان على مقاعد البدلاء، شق سبيد، طريقه إلى بوسكيتس وقال للإسباني "هل أنت جيد سيرجيو بسكويت؟ ما الذي يحدث يا فتى؟"، فرد أسطورة برشلونة بإيماءة مهذبة، لكن المشجعين على وسائل التواصل لم يكونوا مهذبين أبداً في تعليقاتهم.هذه ليست المرة الأولى التي يزعج فيها اليوتيوبر المشجعين، حيث سبق أن حدث جدال حول تواجده في فعاليات كرة القدم عموماً، وحفل الكرة الذهبية في تشرين الأول - أكتوبر، اذ كان يدور حول الوجوه الشهيرة، فإما أن يتم تجاهله أو يجبرهم على اعترافات محرجة.