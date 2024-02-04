الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

صدّ 4 ركلات ترجيح ودخل التاريخ

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صدّ 4 ركلات ترجيح ودخل التاريخ
A-
A+

كرة القدم

2024-02-04 | 04:48
صدّ 4 ركلات ترجيح ودخل التاريخ

دخل رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا التاريخ

دخل رونوين ويليامز، 32 عاماً، حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا، تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد نجاحه في التصدي لأربع ركلات ترجيح للاعبي منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي الى التعادل السلبي.
وصعد "البافانا بافانا" إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، وأشار الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر منصة إكس إلى أن ويليامز بات أول حارس في تاريخ المسابقة يتصدى لأربع ركلات ترجيح منذ انطلاقة البطولة عام 1957.
أيضاً، بات ويليامز أول حارس يتصدى لأربع ركلات ترجيح في كل من كوبا أميركا وكأس الأمم الأوروبية، اذ لم يسبقه احد الى ذلك.
وتشهد المسابقة مواجهة جنوب إفريقيا مع نيجيريا وساحل العاج مع جمهورية الكونغو في مباراتيّ نصف النهائي المقررتين يوم الأربعاء المقبل.

 
 
 
 
صدّ 4 ركلات ترجيح ودخل التاريخ

رياضة

كرة القدم

رونوين ويليامز

منتخب جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - عُبوة مياه على رأس المدرب للتخفيف من وقع الهزيمة
نجما تشيلسي أقفلا حسابيهما على إكس .. إليكم السبب

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مواجهة بين لاعبي كريستال بالاس والجمهور بعد السقوط المُذلّ
05:06

فيديو - مواجهة بين لاعبي كريستال بالاس والجمهور بعد السقوط المُذلّ

انتهت هزيمة كريستال بالاس المذلة أمام مضيفه برايتون الى مواجهة

05:06

فيديو - مواجهة بين لاعبي كريستال بالاس والجمهور بعد السقوط المُذلّ

انتهت هزيمة كريستال بالاس المذلة أمام مضيفه برايتون الى مواجهة

فيديو - لا أحد قادر على ايقاف أيندهوفن .. حتى أياكس
04:58

فيديو - لا أحد قادر على ايقاف أيندهوفن .. حتى أياكس

لم يتمكن أياكس أمستردام من وضع حدّ للسلسلة المُظفرة

04:58

فيديو - لا أحد قادر على ايقاف أيندهوفن .. حتى أياكس

لم يتمكن أياكس أمستردام من وضع حدّ للسلسلة المُظفرة

فيديو - لامين يامال يتفنن وينتزع الاعجاب في فوز برشلونة
04:55

فيديو - لامين يامال يتفنن وينتزع الاعجاب في فوز برشلونة

في المباراة التي انتهت الى فوز برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس

04:55

فيديو - لامين يامال يتفنن وينتزع الاعجاب في فوز برشلونة

في المباراة التي انتهت الى فوز برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024