صدّ 4 ركلات ترجيح ودخل التاريخ

دخل رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا التاريخ

دخل رونوين ويليامز، 32 عاماً، حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا، تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد نجاحه في التصدي لأربع ركلات ترجيح للاعبي منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي الى التعادل السلبي.

وصعد "البافانا بافانا" إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، وأشار الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر منصة إكس إلى أن ويليامز بات أول حارس في تاريخ المسابقة يتصدى لأربع ركلات ترجيح منذ انطلاقة البطولة عام 1957.

أيضاً، بات ويليامز أول حارس يتصدى لأربع ركلات ترجيح في كل من كوبا أميركا وكأس الأمم الأوروبية، اذ لم يسبقه احد الى ذلك.

وتشهد المسابقة مواجهة جنوب إفريقيا مع نيجيريا وساحل العاج مع جمهورية الكونغو في مباراتيّ نصف النهائي المقررتين يوم الأربعاء المقبل.



