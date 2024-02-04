فيديو - عُبوة مياه على رأس المدرب للتخفيف من وقع الهزيمة

اثر الخسارة في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مالي، وهو يُفرغ عبوة من الماء على رأس المدرب ايريك شيلي اثر الخسارة في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب ساحل العاج، البلد المُضيف (1-2).

كما انتشر فيديو آخر لاعبي منتخب مالي وهم يعترضون على الحكم الرئيسي للمباراة، المصري محمد عادل، ويقوم أحد مساعديه بدفعهم بعيداً عنه، وهي شهدت ثلاث بطاقات حمراء، وركلة جزاء ضائعة للمنتخب الخاسر.

وتشهد المسابقة مواجهة جنوب إفريقيا مع نيجيريا وساحل العاج مع جمهورية الكونغو في مباراتيّ نصف النهائي المقررتين يوم الأربعاء المقبل.