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فيديو - مواجهة بين لاعبي كريستال بالاس والجمهور بعد السقوط المُذلّ

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فيديو - مواجهة بين لاعبي كريستال بالاس والجمهور بعد السقوط المُذلّ
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كرة القدم

2024-02-04 | 05:06
فيديو - مواجهة بين لاعبي كريستال بالاس والجمهور بعد السقوط المُذلّ

انتهت هزيمة كريستال بالاس المذلة أمام مضيفه برايتون الى مواجهة

انتهت هزيمة كريستال بالاس المذلة أمام غريمه ومضيفه برايتون الى مواجهة بين المشجعين الزائرين ولاعبيهم بعد نهاية المباراة.
وسحق برايتون ضيفه بالاس (4-1) على ملعب أميكس بعد ظهر أمس السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الانجليزي الممتاز، ما وضع فريق المدرب دي زيربي في المركز السابع، وترك بالاس في المركز 14، على بُعد خمس نقاط من مراكز الهبوط.
وحصلت مشاهد مقلقة بعد صافرة النهاية، حيث أعرب مشجعو الضيوف عن غضبهم، وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي مدافع بالاس يواكيم أندرسن وهو يواجه مجموعة من المشجعين المتوترين قبل أن يسحبه مساعد المدرب بادي مكارثي.
وأكد الصحفي إدموند براك أن أندرسن لم يكن لاعب بالاس الوحيد، بل دين هندرسون ومات ووسنام "يبدو أن يواكيم أندرسن واجه مواجهة مع مشجعي بالاس الذين كانوا بالتأكيد ينقرون على صدورهم كما لو كانوا يسألون عن مكان الشغف".
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها أندرسن مشجعي بالاس هذا الموسم، إذ اتهم اللاعب الدانماركي الدولي بشتم المشجعين بعد المباراة التي انتهت الى السقوط المدوي (0-5) أمام أرسنال الشهر الماضي، وقد رفع مشجعو الفريق الضيف في ستاد الإمارات لافتة تنتقد إدارة النادي والمدرب.
 

فيديو - مواجهة بين لاعبي كريستال بالاس والجمهور بعد السقوط المُذلّ

رياضة

كرة القدم

كريستال بالاس

برايتون

الدوري الانجليزي الممتاز

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