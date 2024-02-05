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بعد فضح خيانته ... زوجة ووكر وعشيقته تعتذران لبعضهما البعض !!!

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بعد فضح خيانته ... زوجة ووكر وعشيقته تعتذران لبعضهما البعض !!!
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كرة القدم

2024-02-05 | 00:43
بعد فضح خيانته ... زوجة ووكر وعشيقته تعتذران لبعضهما البعض !!!

بعد أن تورط نجم مانشستر سيتي في فضيحة خيانة لزوجته وعشيقته !!

قالت لورين جودمان، عشيقة كايل ووكر، إنها اعتادت "كره" زوجته آني كيلنر، قبل أن تؤكد إنهن اعتذرن لبعضهما البعض، وذلك بعد أن تورط نجم مانشستر سيتي في فضيحة خيانة لهما، جعلته يعترف بإنجاب طفل ثان مع عارضة تعرّف عليها على انستغرام.
وتحدثت جودمان، عن العلاقة التي أقامتها مع المدافع الإنجليزي، والتي أسفرت عن ولادة ابنهما كايرو في العام 2020 وابنتهما العام الماضي.
وبعد الكشف عن الكراهية التي كانت تكنها لزوجة ووكر خلال مقابلة مع صحيفة ديلي ميل "كان هناك وقت كرهتها فيه لكن لدينا الان تفاهماً متبادلاً" اثر محادثات شعرتا فيها أنهن "ضحيتا" "سلوك ووكر المسيطر".
وتابعت "لن أخوض في المحادثات الخاصة التي أجريتها مع آني، لكنها أخبرتني في البداية أنها شعرت أننا ضحيتان لسلوكه المتلاعب والمسيطر، واعتذرنا لبعضنا البعض وكان لدينا تفاهم متبادل".
وعلى الرغم من تأكيد جودمان على إقامتها علاقة مع الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، إلا أن ووكر بدد ادعاءها خلال مقابلته مع ذا صن.
 
بعد فضح خيانته ... زوجة ووكر وعشيقته تعتذران لبعضهما البعض !!!

رياضة

كرة القدم

لورين جودمان

كايل ووكر

آني كيلنر

مانشستر سيتي

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