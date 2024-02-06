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دي روسي يقود روما بإقتدار ويقترب من دوري ابطال أوروبا

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دي روسي يقود روما بإقتدار ويقترب من دوري ابطال أوروبا
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كرة القدم

2024-02-06 | 00:16
دي روسي يقود روما بإقتدار ويقترب من دوري ابطال أوروبا

منذ رحيل "السبيشل وان" جوزيه مورينيو

منذ رحيل "السبيشل وان" جوزيه مورينيو، وتحقيق دانييلي دي روسي حلمه بتولي قيادة روما، تبدّلت الصورة تماماً في نادي العاصمة الايطالية.
فقد خاض روما ثلاث مباريات فاز بها على هيلاس فيرونا (2-1) وساليرينتانا (2-1) وكالياري (4-0)، ليتقدم في جدول ترتيب الدوري الايطال من المرتبة الثامنة الى الخامسة، برصيد 38 نقطة، على بُعد نقطة واحدة عن أتلانتا و11 نقطة عن ميلان الثالث و15 عن يوفنتوس الثاني و19 عن انتر ميلان المتصدر.
ويسعى دي روسي الى ضمان المركز الرابع المؤهل لمسابقة دوري ابطال أوروبا على الأقل، وهو قريب من ذلك، مع ختام الجولة 23 من الدوري. 

دي روسي يقود روما بإقتدار ويقترب من دوري ابطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

السبيشل وان

جوزيه مورينيو

دانييلي دي روسي

روما

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