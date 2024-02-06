فيديو - اختار الدعاء بدل الاستماع لتوجيهات المدرب

مشهدٌ جميل رصدته عدسة مخرج النقل المباشر للمباراة التي انتهت الى فوز بايرن ميونيخ على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ (3-1) عصر السبت الفائت ضمن الجولة 20 من الدوري الالماني.

فمع قرار المدرب توماس توخيل بإشراك لاعبه التركي الجديد ساشا بوي واستعداد الاخير للنزل الى الميدان، بادر المدير الفني الى اعطاء التوجيهات، لكنه لاحظ أن الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، يقوم بالدعاء ولا يستمع اليه، فتركه احتراماً.

وكان بايرن ميونيخ تعاقد مع الظهير الأيمن من غلطة سراي في عقد لمدة أربع سنوات ونصف، مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت محتملة.