الأردن لا يعرف المستحيل .. الى نهائي كأس آسيا

حقق منتخب الأردن ما لم يكن أكثر المتفائلين يعتقده ممكناً، بل قد يكون مستحيلاً قبل إنطلاق كأس آسيا الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

فقد تأهل "النشامى" الى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية الأرقى، بتغلبه في مباراة الدور نصف النهائي على منتخب كوريا الجنوبية (2-0) في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد أحمد بن علي.

قاد المباراة الحكم محمد عبدالله محمد، وسجل هدفيها يزن النعيمات في الدقيقة 53 وموسى التعمري في الدقيقة 66، ليقاتل "النشامى" حفاظاً على النتيجة، ويتمكنوا من ذلك، ومن التأهل الى النهائي لأول مرة في تاريخهم.

وكان منتخب الاردن منذ بداية البطولة، قد تعادل بقيادة المدرب المغربي المُبدع الحسين عموتة (2-2) مع "الشمشون" في الدور الاول، وفاز على ماليزيا (4-0) والبحرين (1-0)، ثم هزم توالياً العراق (3-2) وطاجكستان (1-0).

وينتظر منتخب الاردن الفائز من مواجهة منتخبيّ ايران وقطر المُضيفة المقررة عصر الغد الاربعاء على استاد الثمامة في الدوحة.