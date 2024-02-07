كأس آسيا - قطر تواجه إيران وعينهما على الأردن

بعد تأهل منتخب الأردن الى نهائي كأس آسيا

بعد تأهل منتخب الأردن الى نهائي كأس آسيا، يأمل الجمهور العربي أن يرافقها منتخب قطر، ليشهد الجميع نهائياً عربياً خالصاً.

ويخوض المنتخب القطري مواجهة قوية مع منتخب إيران عند الخامسة من عصر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت على ملعب الثمامة.

بلغة التاريخ، يتفوق منتخب إيران على نظيره القطري، حيث فاز في آخر ست مواجهات دولية جمعتهما، مسجلاً 11 هدفا مقابل دخول هدف وحيد في مرماه، وآخرها الانتصار بهدف في دور المجموعات في كأس آسيا 2015 في أستراليا.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن منتخب إيران وصل الى نصف النهائي في كأس آسيا للمرة التاسعة، أكثر من أي منتخب آخر بالبطولة، متفوقا بمرة وحيدة على كوريا الجنوبية، الا انه فشل في التأهل الى النهائي في ستة منها توالياً منذ العام 1980.

كما كشف الموقع أن منتخب قطر هو تاسع منتخب يصل إلى نصف النهائي في نسختين متتاليتين، بعدما النسخة السابقة 2019 في الإمارات العربية المتحدة، عندما توج باللقب، وهو لم يفشل في التسجيل خلال مبارياته الثمانية السابقة في الأدوار الإقصائية، ولا يمتلك أي منتخبٍ نسبة تسجيل 100% في هذه المباريات أكثر منه بين جميع المنتخبات التي خاضت ست مبارياتٍ على الأقل في هذه الأدوار.

وإذا كان النجم الإيراني سردار أزمون، قد فشل في هز الشباك خلال آخر ثلاث مباريات في كأس آسيا، إلا أنه قدّم تمريراتٍ حاسمة، أكثر باثنتين مما قدمه في أول 11 مباراة في المسابقة.

في المقابل، يمتلك النجم القطري أكرم عفيف معدل صناعة 3.5 فرصة في المباراة (38 فرصة في 11 مباراة)، وهو رقم يفوق أي لاعب آخر شارك في 7 مباريات على الأقل كأساسي منذ العام 2007.

وفي طريقه الى نصف النهائي، فاز منتخب قطر على لبنان (3-0) وطاجكستان (1-0) والصين (1-0) وفلسطين (1-0) وأوزبكستان بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1)، فيما تغلب منتخب ايران على فلسطين (4-1) وهونج كونج (1-0) والامارات (2-1) وسوريا بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1) ثم اليابان (2-1).





