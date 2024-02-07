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ماذا قالت زوجة داني ألفيس في جلسة المحاكمة؟

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ماذا قالت زوجة داني ألفيس في جلسة المحاكمة؟
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كرة القدم

2024-02-07 | 00:42
ماذا قالت زوجة داني ألفيس في جلسة المحاكمة؟

انقضى اليوم الثاني من محاكمة داني ألفيس بتهمة الاغتصاب

انقضى اليوم الثاني من محاكمة داني ألفيس بتهمة الاغتصاب، وأدلت زوجته جوانا سانز بشهادتها في وقت متأخر، حيث حددت مكان وجودها خلال الفترة التي وقع فيها الحادث المزعوم في 30 كانون الأول - ديسمبر 2022 في ملهى ساتون الليلي في برشلونة.
فوفقاً لصحيفة سبورت، كشفت سانز، المنفصلة حالياً عن مدافع برشلونة وإشبيلية السابق، عن المحادثات التي أجرتها معه في يوم الحادث، وشرحت الحالة التي كان عليها عند عودته إلى المنزل في الساعات الأولى من الصباح.
وقالت سانز "راسلته على واتساب، سألته عما إذا كان سيأتي لتناول العشاء فقال لا، في وقت لاحق، لا أتذكر، ثم عاد إلى المنزل في حالة سكر شديد، ورائحة الكحول تفوح منه، ارتطم بالخزانة وانهار على السرير، وفي الحالة التي وصل فيها إلى المنزل، اعتقدت أنه سيكون من الأفضل تركه حتى يستيقظ".
وكانت علاقة سانز مع ألفيس موضع كثير من التكهنات منذ القبض على لاعب كرة القدم البرازيلي السابق في كانون الثاني - يناير 2023، وذكرت التقارير أنه تم تقديم أوراق الطلاق، على الرغم من أن سانز نفت ذلك خلال شهادتها قائلة أنها لم تطلب ذلك قانونياً.
وواصل ألفيس التمسك ببراءته من التهم الموجهة إليه، وهو يتحدث الى المحكمة اليوم الأربعاء، لعرض روايته الخاصة للأحداث.

ماذا قالت زوجة داني ألفيس في جلسة المحاكمة؟

رياضة

كرة القدم

داني ألفيس

جوانا سانز

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