ماذا تخطط أديداس؟ .. هل يكون بيلينجهام وريث ليونيل ميسي؟

مع وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المرحلة الأخيرة من مسيرته

مع وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المرحلة الأخيرة من مسيرته الناجحة، يبدو أن اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام هو من سيمسك بالعصا، باعتباره الرمز الرئيسي للشركة الألمانية، فهو يمتلك بلا شك كل الأرقام والاحصاءات اللازمة ليصبح النجم الكبير التالي لعلامة أديداس التجارية.

وفقاً لموقع Footy Headlines، البوابة المتخصصة بعالم المعدات الرياضية، تخطط شركة أديداس لإصدار تصميم حصري للأحذية مع صورة ظليّة للاعب ريال مدريد،.

وكان بيلينجهام سفيراً لشركة أديداس منذ ظهوره في برمنغهام وهو في السادسة عشرة من عمره، وهي نفسها راعية لقمصان فريقه الحالي ريال مدريد.

وكانت الشركة أعدّت عرضاً ترويجياً رائعاً مع وصول بيلينجهام إلى العاصمة الاسبانية من خلال حملة "من برمنجهام إلى ريال مدريد"، في خطوة سوف تتضاعف أهميتها في المراحل المقبلة.



