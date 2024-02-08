الصيف المزدحم في نادي برشلونة

يتطلّع برشلونة إلى فترة الانتقالات الصيفية

يتطلّع برشلونة إلى فترة الانتقالات الصيفية، والتي يأمل خلالها أن يتمكن المدير الرياضي ديكو من ضبط تشكيلة الفريق الأول قبل انطلاق موسم 2024-25.

سيكون هناك الكثير من التركيز على المدرب الجديد، بعد أن أعلن تشافي هيرنانديز مؤخراً، أنه سيتنحى في نهاية الموسم، وبمجرّد إيجاد البديل، سيبدأ التركيز على انتداب لاعبين جدد، والتخلّص من غير المرغوب بهم، وقد تمّ تشكيل فكرة واضحة خلال الأسابيع القليلة الماضية عن ذلك.

ووفقاً لسبورت، من المتوقّع أن يتمّ ترحيل خمسة أو ستة لاعبين، ومن شبه المؤكّد أنّ ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو سيكونان اثنين من هؤلاء، حيث سينتهي عقدهما في الصيف.

ووفق الصحيفة، يمكن أن يكون رافينها ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وجول كوندي من بين المغادرين، أمّا في ما يتعلق بالوافدين، يريد ديكو لاعب خط وسط دفاعي وجناح أيسر وظهير أيسر احتياطي لأليخاندرو بالدي، وتثبيت ضم جواو كانسيلو وجواو فيليكس بصفقة انتقال رسميّة.

يبدو أن الصيف سيكون مزدحماً للغاية بالنسبة لإدارة نادي برشلونة، حيث سيحدد الوضع المالي عدد اللاعبين الذين يجب بيعهم، وسيحدد أيضاً قيمة الأموال التي يمكن إنفاقها على الصفقات الجديدة.



