فيديو - Sunderland 'Til I Die وثائقي جديد من نتفلكس

يعتبر من الأندية ذات التاريخ الحافل في بلاد كرة القدم

نادي سندرلاند، هو نادي كرة قدم إنجليزي، يقع في مدينة سندرلاند وتاين ووير، تأسس في العام 1879، وفاز بستة ألقاب في دوري الدرجة الأولى أعوام 1892 و1893 و1895 و1902 و1913 و1936، وحلّ وصيفاً خمس مرات، وفاز بكأس الاتحاد مرتين (1937 و1973) ونال الدرع الخيرية في العام 1936.

يتنافس الفريق الملقب بالقطط السوداء، حالياً في دوري البطولة الانجليزية، المستوى الثاني من نظام الدوريات في البلاد، حيث يحتل المرتبة الثامنة، ويلعب مبارياته على أرض ملعب النور الذي يتسع لـ49 ألف متفرج بعد انتقاله من روكر بارك في العام 1997.

وكونه يعتبر من الأندية ذات التاريخ الحافل في بلاد كرة القدم، فقد نشرت نتفلكس المقطع الدعائي للحلقة الثالثة من وثائقي "سندرلاند حتى أموت (Sunderland 'Til I Die)"، وستبثّ الفيلم قريباً.