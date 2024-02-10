فيديو - مُطرب فرنسي شهير يغنّي مهاجماً مبابي ساخراً منه

هاجم مغني الراب الفرنسي الشهير مواطنه كيليان مبابي بقسوة

هاجم مغني الراب الفرنسي الشهير بوبا، 47 عاما، مواطنه كيليان مبابي بقسوة في أغنية وصف فيها جناح باريس سان جيرمان، بأنه "عديم الفائدة" و"مبالغ فيه" و"أداة نظام".

ففي ألبومه الجديد "Ad Vitam Aeternam"، الذي صدر أمس الجمعة، قام الفنان بتأليف قطعة بعنوان "عبيدال" يهاجم فيها كيليان مبابي.

وجاء في الكلمات "إنها ليست صدمة، أنت مبالغ فيه، أنت عديم الفائدة، أنت أداة لنظام أقل البلدان نموا الصفرية، موقف صفري (مثل معظم)، اذهب إلى ريال (مدريد) وتعلم الحياة مع فينيسيوس، حظا سعيداً".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها كيليان مبابي هدفاً لبوبا، الذي رد على بث تقرير عن منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2022، حيث خسر البلوز في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، يغني، «تي «نرى كيكي، أنت لا تغني، لهذا السبب لا تفوز".