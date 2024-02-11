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يورجن كلوب على بطاقة عيد الحب والمشجعون غاضبين

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يورجن كلوب على بطاقة عيد الحب والمشجعون غاضبين
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كرة القدم

2024-02-11 | 05:50
يورجن كلوب على بطاقة عيد الحب والمشجعون غاضبين

فاجأ يورجن كلوب عالم كرة القدم الشهر الماضي

فاجأ يورجن كلوب عالم كرة القدم الشهر الماضي بإعلانه أن الموسم الحالي سيكون الأخير له على رأس الجهاز الفني لنادي ليفربول، بعد تسع سنوات على دكة البدلاء، وقد ترك القرار المشجعين في حالة صدمة، خاصة وأنّ المدرب الالماني أصرّ على أنّه لا توجد فرصة لتغيير رأيه.
وليس غريباً على كلوب الظهور على بطاقات "فكاهية" للاحتفال بالمناسبات الخاصة، وكانت أحدث بطاقة تلك التي أنتجتها Thortful في عيد الحب في 14 شباط -  فبراير، ولكن وقعها لم يكن جيداً على أنصار ليفربول.
ويعود السبب الى ان البطاقة تحتوي صورة لكلوب وعبارة "لن أتركك أبداً كما فعل يورجن"، الأمر الذي أثار غضب المشجعين على منصات التواصل، حيث طالب قسم منهم ببطاقة أخرى، حيث كتب أحدهم "عيد حب سعيد تشابي"، في إشارة إلى تشابي ألونسو الذي يتمنى مشجعو الليفر رؤيته مدرباً للفريق.
 
يورجن كلوب على بطاقة عيد الحب والمشجعون غاضبين

رياضة

كرة القدم

يورجن كلوب

ليفربول

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