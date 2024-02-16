كريم بنزيما يخسر معركته مع وزير الداخلية

ردّت محكمة العدل الجمهورية الفرنسية (CJR) دعوى التشهير التي رفعها المهاجم الدولي كريم بنزيما في وجه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، والتي اعتبر فيها أن تصريحات الاخير "تقوض شرفه وسمعته".وذكرت لجنة الطلبات التابعة للمحكمة في بيان "هذا القرار الصادر عن لجنة الطلبات المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز ومستشارين للدولة واثنين من كبار مستشاري مجلس المحاسبة غير قابل لأي استئناف".وكان دارمانين هاجم بنزيما وقال انه مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أيام قليلة من "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الاول - أكتوبر الماضي، ورداً على تعليقات للنجم الفرنسي مفادها أن العدوان على فلسطين وغزة غير عادل.