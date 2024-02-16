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هل هاري كين ملعون؟ .. الساحرة الشهيرة تجيب !!

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هل هاري كين ملعون؟ .. الساحرة الشهيرة تجيب !!
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كرة القدم

2024-02-16 | 05:54
هل هاري كين ملعون؟ .. الساحرة الشهيرة تجيب !!

يواجه بايرن ميونيخ أول موسم له من دون ألقاب ؟

يواجه بايرن ميونيخ أول موسم له من دون ألقاب منذ العام 2012، فهل هذا بسبب "لعنة هاري كين" أو "هاري الملعون"؟.
فقد غادر اللاعب الإنجليزي توتنهام هوتسبير الصيف الماضي، وانضم إلى النادي الألماني طامحاً للفوز بالألقاب، التي لم ينلها في بلاده، لكن يبدو أنّ الكارثة قد حلًت.
فبعد فوزه بـ11 لقباً متتالياً في الدوري الألماني، يتأخر بايرن الآن بخمس نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، كما خسر البافاريون مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خارج أرضهم أمام لاتسيو، وهم ودعوا بطولة الكأس المحلية.
وفي محاولة لمعرفة ما إذا كان كين ملعوناً حقاً، تحدثت دايلي ستار سبورت إلى الساحرة وقارئة الطالع الشهيرة إنيبل هونيجمان، التي كشفت عن قراءة بطاقات التارو الخاصة باللاعب، وأكّدت أنّ ما يحدث مع كين هو مجرّد سوء حظّ وليس لعنة.
وأضافت أنّه من الطبيعي ألّا يستمرّ بايرن ميونخ بالفوز إلى الأبد، وما تزامن هذه التعثّرات مع وصول المهاجم الجديد سوى "صدفة"، لا بل ذهبت "الساحرة" أبعد من ذلك وقالت أنّ صور هاري خالية من أي ظلال قد تدل على وجود لعنة، وهو يظهر محاطاً بالأضواء، في مؤشر على أنه محمي إلهياً. 
وبالتالي، وبحسب قراءة الطالع، يمكن لمشجعي العملاق الألماني الاطمئنان، فلاعبهم ليس ملعوناً، وكلّ  ما يحصل هو مجرّد "سوء حظ".
 
هل هاري كين ملعون؟ .. الساحرة الشهيرة تجيب !!

رياضة

كرة القدم

هاري كين

بايرن ميونيخ

هونيجمان

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