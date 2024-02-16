نزاعٌ خفيّ بين كبار أوروبا على ودّ تشابي ألونسو

قد لا تكون عودة تشابي إلى أنفيلد رود بهذه البساطة

قد لا تكون عودة تشابي ألونسو إلى أنفيلد رود، والتي توقعها الجميع هذا الصيف بهذه البساطة، على الرغم من كل شيء.

فبعد سيل من التقارير التي أشارت إلى أن تشابي ألونسو سيكون وريث يورجن كلوب، يبدو إن بايرن ميونيخ يستعد للدخول على خط التعاقد مع المدرب الإسباني، على حساب المدرب الحالي توماس توخيل.

وذكرت صحيفة التايمز أن بايرن "يريد تخطي ليفربول" سعياً وراء ألونسو، الذي تفوق على نفسه حتى الآن كمدرب لباير ليفركوزن، حيث يبتعد بفرق خمس نقاط في قمة الدوري الألماني، بعد فوزه على رجال توخيل (3-0) يوم السبت الماضي.

ويتألق ألونسو في أول موسم كامل له كمدرب للفريق الأول، فيما يُرجّح بشكل متزايد أن يفقد توخيل مدرب تشيلسي السابق مركزه، حيث يواجه بايرن احتمال إنهاء أول موسم من دون اي لقب منذ العام 2012، بعد توديعه بطولة كأس ألمانيا وخسارة مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد ألونسو الحالي في العام 2026، وأوضح فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لليفركوزن، أنه لا يوجد بند في صفقة المدرب تسمح له بالمغادرة مبكراً، لكنه أشار أيضَا إلى أن النادي لن يقف في طريقه إذا أراد الخروج.

وأمضى ألونسو خمسة مواسم لاعباً مع ليفربول، واحتفل ببعض أفضل أيام مسيرته الكروية في إنجلترا، لكنّه أنهى مسيرته في بافاريا، وستتطلع إدارة بايرن إلى استخدام هذا التأثير لضمان بقاء مدربهم المنافس الحالي في ألمانيا بعد نهاية هذا الموسم.



