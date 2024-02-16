الأسطورة واين روني يستعد للتحوّل الى حلبة الملاكمة

يجري واين روني، اللاعب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون، الذي أقيل مؤخراً من منصبه كمدرب لبرمنغهام سيتي، مفاوضات للقتال في مباراة ملاكمة.وذكرت صحيفتا ديلي ستار وذا ميرور، أن لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 38 عاماً، يتفاوض مع مغني الراب KSI's Misfits Boxing لدخول عالم الملاكمة مقابل مبالغ مالية طائلة، حيث أنّ الأخير ينظم منذ العام 2022، نزالات مربحة تضم مشاهير.وأقيل أحد أعظم هدافي انجلترا من منصبه كمدرب لبرمنجهام سيتي الشهر الماضي بعد 15 مباراة فقط، وهو يفكر في استبدال أحذية كرة القدم بالقفازات، ويدرس خياراته بينما ينتظر لمعرفة ما إذا كانت وظيفة فنية أخرى ستقدم اليه بعد فتراته مع برمنغهام ودي سي يونايتد وديربي كاونتي.ولطالما كان مهاجم اليونايتد وإيفرتون السابق من عشاق الملاكمة، بل كان عضواً في نادي للهواة عندما كان طفلا في مسقط رأسه ليفربول.وروني، الذي بدأ الملاكمة كهاو في ليفربول، دخل مع باردسلي في نزال حين كانا لاعبين في مانشستر يونايتد، وتلقى واين ضربة فأغمض عينيه لبضع ثوان وأصيب الجميع بالذعر، ولم يعرفوا ما يفعلوه إذ لم يكن هناك إشارة هاتف لإستدعاء سيارة إسعاف.