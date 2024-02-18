منتخب لبنان للسيدات إلى بطولة غرب اسيا في السعودية

غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم إلى مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في النسخة الثامنة من بطولة غرب اسيا للسيدات التي تقام خلال الفترة ما بين ١٩ و٢٩ شباط - فبراير الحالي.وتضم البعثة كلّ من رنا نخلة (مديرة منتخب)، وائل غرزالدين (مدير فني لكرة القدم النسائية)، جوانا حمزة (مدربة)، أشرف محجوب (مدرب حراس)، مريم المقدم (معالجة)، رباب رمضان (ادارية)، سارة عوالي (ادارية) ومارون محفوض (اعلامي).كما ضمت البعثة اللاعبات كلارا خليل ولاميتا الديب ومارسيل سكيكي في حراسة المرمى، آمنة كريمة وايانا رزق الله وديما الكاستي وجولي عطالله وكارلي حرفوش ولارا بو حمرا ووعد رعد في خط الدفاع، سيسيل إسكندر وكريستينا التكلة ونتالي مطر ورنا المقداد وستيفاني القزي ويارا بو رضا وزهوه عرابي في خط الوسط، انجلينا سعادة وكريستي معلوف وسينتيا صالحة وحنين تميم وليلى إسكندر وسميرة عوض في خط الهجوم.وقسّمت المنتخبات الثمانية المشاركة الى مجموعتين، حيث حلّ لبنان في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية (المستضيفة) وغوام والأردن بينما ضمّت المجموعة الثانية نيبال وسوريا والعراق وفلسطين.ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كلّ مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويستهل لبنان مشواره أمام منتخب غوام يوم غد الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرديف ويلاقي المنتخب السعودي صاحب الأرض في 21 منه والأردني في 23 على الملعب عينه.