أرقامٌ مُذهلة يُسجّلها أرسنال في العام 2024

بفوزه الكاسح على مُضيفه بيرنلي (5-0) في الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز، يكون أرسنال قد حقق انتصاره الخامس توالياً في العام 2024، ودون أي خسارة في المسابقة.وتغلّب أرسنال، الذي بدا بصورة مغايرة هذا العام، على كريستال بالاس (5-0) ونوتينغهام فورست (2-1) وليفربول (3-1) ووست هام يونايتد (6-0)، أي أنه سجّل 21 هدفاً وتلقى اثنين فقط في خمس مباريات.ورفع أرسنال رصيده الى 55 نقطة، وبات على بُعد نقطتين فقط من المتصدر ليفربول، ومتقدّماً بمثلها على مانشستر سيتي الثالث الذي يملك مباراة أقل، وهو يواجه مضيفه بورتو البرتغالي ليل الاربعاء المقبل في ذهاب الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.