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فيديو - رونالدو جونيور يُحرج والده أمام العالم !!

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فيديو - رونالدو جونيور يُحرج والده أمام العالم !!
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كرة القدم

2024-02-19 | 00:03
فيديو - رونالدو جونيور يُحرج والده أمام العالم !!

قبل انطلاق المباراة التي انتهت الى فوز النصر على ضيفه الفتح

قبل انطلاق المباراة التي انتهت على ملعب "الأول بارك" الى فوز النصر على ضيفه الفتح ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي، نظم النادي الفائز احتفالية خاصة للناشئين تحت 15 عاماً، بعد تتويجهم باللقب لهذه الفئة العُمرية.
وكان على رأس فريق الناشئين كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالي، فدخلوا عبر ممرّ شرفيّ، ونشر حساب النصر على منصة إكس مقطع فيديو تحت عنوان "نجوم الحاضـر يرحبـون بالمستقبل"، وبدا فيه نجل رونالدو وهو يبتعد دون أن يصافح أحداً، كما أن والده أشار اليه بالحضور فلم يفعل.
 

فيديو - رونالدو جونيور يُحرج والده أمام العالم !!

رياضة

كرة القدم

النصر

الفتح

رونالدو

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