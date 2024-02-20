بشكتاش أنهى تعاقده مع لاعب بسبب ملف للمواعدة !

أنهى نادي بشكتاش التركي، عقد لاعب شاب بعد أن تم رصد ملف شخصي له على موقع للمواعدة (Bumble) على الإنترنت، قبل أن ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وغادر إميرهان ديليباس (21 عاما) النادي بالاتفاق المتبادل، على الرغم من أن الجناح نفى أن يكون الملف الشخصي له، ووصف الحساب بأنه "مزيف".شارك ديليباس في مباراتين فقط قبل مغادرته، لكنه تقدم من خلال أكاديمية بشكتاش للشباب، ومثل النادي في مختلف المستويات العمرية.وقال النادي في بيان "لقد انفصلنا عن لاعب كرة القدم المحترف إميرهان ديليباس بالاتفاق المتبادل، ونتمنى له النجاح في مسيرته المستقبلية".