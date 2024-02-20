الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

بشكتاش أنهى تعاقده مع لاعب بسبب ملف للمواعدة !

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بشكتاش أنهى تعاقده مع لاعب بسبب ملف للمواعدة !
A-
A+

كرة القدم

2024-02-20 | 03:52
بشكتاش أنهى تعاقده مع لاعب بسبب ملف للمواعدة !

أنهى نادي بشكتاش التركي عقد لاعب شاب

أنهى نادي بشكتاش التركي، عقد لاعب شاب بعد أن تم رصد ملف شخصي له على موقع للمواعدة (Bumble) على الإنترنت، قبل أن ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وغادر إميرهان ديليباس (21 عاما) النادي بالاتفاق المتبادل، على الرغم من أن الجناح نفى أن يكون الملف الشخصي له، ووصف الحساب بأنه "مزيف".
شارك ديليباس في مباراتين فقط قبل مغادرته، لكنه تقدم من خلال أكاديمية بشكتاش للشباب، ومثل النادي في مختلف المستويات العمرية.
وقال النادي في بيان "لقد انفصلنا عن لاعب كرة القدم المحترف إميرهان ديليباس بالاتفاق المتبادل، ونتمنى له النجاح في مسيرته المستقبلية".
 
بشكتاش أنهى تعاقده مع لاعب بسبب ملف للمواعدة !

رياضة

كرة القدم

بشكتاش

إميرهان ديليباس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هدف بكعب القدم من مارك غويو لبرشلونة أتليتك
فيديو - إليكم الشوّاية الشخصية التي طلبها ميسي

اقرأ ايضا في كرة القدم

سجن شابة مهووسة تسبب برعب لمذيعة رياضية
04:17

سجن شابة مهووسة تسبب برعب لمذيعة رياضية

تركت المذيعة الرياضية لورا وودز تعيش في "خوف حقيقي"

04:17

سجن شابة مهووسة تسبب برعب لمذيعة رياضية

تركت المذيعة الرياضية لورا وودز تعيش في "خوف حقيقي"

فيديو - هدف ولا أروع من 32 متراً في الدقيقة 99
04:11

فيديو - هدف ولا أروع من 32 متراً في الدقيقة 99

هدف ولا أروع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع

04:11

فيديو - هدف ولا أروع من 32 متراً في الدقيقة 99

هدف ولا أروع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع

فيديو - مشهدٌ غير مألوف في السويد .. اشتباكات الشوارع
04:10

فيديو - مشهدٌ غير مألوف في السويد .. اشتباكات الشوارع

الجولة الاولى من دور المجموعات من كأس السويد

04:10

فيديو - مشهدٌ غير مألوف في السويد .. اشتباكات الشوارع

الجولة الاولى من دور المجموعات من كأس السويد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024