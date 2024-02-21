فريق الجالية اللبنانية بطلاً "لإكسبو قطر 2023"

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، "بطولة اكسبو قطر الدولية 2023 لكرة القدم"، التي جمعت فرقاً من ٣٦ دولة، تباروا لمدة شهر، وبمشاركة فريق الجالية اللبنانية، ممثلا الجناح اللبناني.واستهل الفريق اللبناني مشواره في البطولة بالفوز على تونس، ثم ايطاليا، وكينيا في الدور ربع النهائي، وتجاوز الفريق السوداني، المرشح الابرز للقب كونه يضم مجموعة مميزة مدججة بلاعبين من المنتخب الوطني.وفي المباراة النهائية الني جمعت الفريقين اللبناني والاردني، سيطر "رجال الارز" على المجريات، من دون اي محاولة تذكر للمنافس، وانهوها بفوز مستحق (2-0).وشكر مدرب الفريق علي قطيش اللاعبين على الاداء المميز، والجمهور على المواكبة، وأهدى اللقب الى كل طفل وامرأة وشاب ومسنّ في جنوب لبنان الصامد.بطولة اكسبو قطر الدولية، علي قطيش