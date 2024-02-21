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مهاجم ريال مدريد يتعرّض للنطح خارج الملعب

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مهاجم ريال مدريد يتعرّض للنطح خارج الملعب
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كرة القدم

2024-02-20 | 23:53
مهاجم ريال مدريد يتعرّض للنطح خارج الملعب

بعد مباراة فريقه في نهاية الأسبوع التي انتهت الى الفوز (4-2)

تعرّض إيكر برافو، مهاجم لوس بلانكوس "جوفينيل أ"، فريق الظل في ريال مدريد، الى "الضرب"، بعد مباراة فريقه في نهاية الأسبوع التي انتهت الى الفوز (4-2) على رايو ماجاداهوندا.
ووقع الحادث بينما كان اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، عائداً إلى حافلة الفريق في لا أوليفا، حيث انتظرته مجموعة من المشجعين، واقترب شخص واحد منه و"نطحه"، قبل ان يتدخّل اداريو الفريق، وقبل أن يتعرض لأي إصابات خطيرة.
بدأ برافو مسيرته الشبابية مع Espluguenc، ثم انتقل الى برشلونة ثم باير ليفركوزن في العام 2021 حيث وصفه المدير الرياضي سيمون رولفس بأنه "موهبة كبيرة حقاً".
كما أصبح الكاتالوني الشاب أصغر لاعب يشارك مع ليفركوزن على الإطلاق عندما ظهر لأول مرة في سن 16 خلال الهزيمة في كأس الاتحاد الألماني ضد كارلسروه، ثم عاد بعد موسم واحد فقط إسبانيا حيث انضم الى ريال مدريد.

مهاجم ريال مدريد يتعرّض للنطح خارج الملعب

رياضة

كرة القدم

إيكر برافو

لوس بلانكوس

ريال مدريد

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