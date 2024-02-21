فيديو - غادر السعودية حاملاً معه 48 حقيبة سفر !!

حمل معه في المطار 48 حقيبة سفر

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو الوداعي للبرازيلي إيغور كورنادو، اللاعب السابق لنادي الاتحاد السعودي، وكانت الصدمة أنه حمل معه في المطار 48 حقيبة سفر.

وكان اللاعب البرازيلي، البالغ 31 عاماً، لعب للشارقة الاماراتي لعامين ونصف العام، ثم انتقل الى "النمور" ولعب معه مدة مماثلة في السعودية، ثم عاد الى بلاده منتقلاً الى صفوف كورينثيانز الذي قدّمه في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.

ورداً على سؤال، قال كورنادو في المؤتمر الصحفي "هذه غلطة زوجتي وليس لي علاقه بذلك، في الحقيقه أنا أعيش منذ 19 سنة خارج البرازيل، وعندما سافرنا كان معي 8 أشخاص، وأغلب الحقائب كانت تخصني ولكن ما بداخلها ليست ملابسي".

وأضاف "تتحدث عن 48 حقيبة، أي ما يعادل أغراض منزل كامل، زوجتي لم تترك شيئاً، أخذت المناشف وملاءات الأسرة وكل شيء، فقلت لها طالما هذا يسعدك، فاستمري، فأخذت الصحون والأواني .. المرأة هي من تتحكم بالمنزل، لذا علينا تركهن ليفعلن ما يردن، ونذهب نحن لأعمالنا في هدوء".