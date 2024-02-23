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نجل أسطورة البلاوغرانا ينضم الى برشلونة

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نجل أسطورة البلاوغرانا ينضم الى برشلونة
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كرة القدم

2024-02-22 | 23:47
نجل أسطورة البلاوغرانا ينضم الى برشلونة

يواصل نادي برشلونة تعزيز فريق الشباب

يواصل نادي برشلونة تعزيز فريق الشباب (جوفينيل أ وب)، وها هو دانيال فيرير، نجل ألبرت "تشابي" فيرير، الظهير التاريخي لفريق الأحلام والمدرب الحالي لأساطير الفريق الكاتالوني، ينضم الى صفوفه.
ويأتي دانيال فيرير لتعزيز الفريق الذي يدربه بول بلاناس، وهو على عكس والده، يلعب في مركز أكثر تقدماً، كجناح، وكان برشلونة يتابعه لعدة أشهر، بعد أن برز على وجه التحديد في مباراة فاز فيها فريقه "أوروبا" على شباب برشلونة في الدوري الوطني في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي (2-1).
منذ ذلك الحين، كان برشلونة يتابع تطوره، وضمه بالأمس ليباشر التدريب مع زملائه الجدد في الفريق، علماً أنه لعب لفترة بسيطة مع شباب إلتشي.
 
نجل أسطورة البلاوغرانا ينضم الى برشلونة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

دانيال فيرير

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