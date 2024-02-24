بطل UFC يُرحّب بمبابي .. محظوظ للتوقيع مع أفضل فريق في العالم

يوم الأحد الماضي، تُوّج المقاتل الجورجي - الإسباني إيليا توبوريا، بطلاً لوزن الريشة لدى منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه المفاجيء على الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي.وبالأمس، لم يتردد توبوريا في الاحتفال بوصول كيليان مبابي القريب إلى ريال مدريد، وهو ما حصل بمجرد هبوط طائرته في عاصمة إسبانيا وسط استقبال جماعي.وكونه من محبّي ريال مدريد، سئل توبوريا في مطار أدولفو سواريز مدريد باراخاس، عن إمكانية ارتداء نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اللون الأبيض بدءا من الموسم المقبل، فأجاب "الرسالة التي أبعث بها إليه هي أنه كان محظوظاً بما يكفي للتوقيع مع أفضل فريق في العالم ... أهلا وسهلاً".وعند الإشارة إلى احتمال القتال ضد الأيرلندي كونور ماكجريجور في ملعب سانتياغو برنابيو، قال ملك وزن الريشة الجديد في المثمن "إنها حقيقة، فالقتال ضد ماكجريجور هو ما نسعى اليه الآن، هذا سيحدث فعلاً".ويعتقد توبوريا أن ملعب سانتياغو برنابيو، الذي يخضع للمرحلة الأخيرة من التجديد "هو الملعب الوحيد المستعد لاستضافة حدث مثل هذا وهو حلم له للقتال هناك".