الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

بطل UFC يُرحّب بمبابي .. محظوظ للتوقيع مع أفضل فريق في العالم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بطل UFC يُرحّب بمبابي .. محظوظ للتوقيع مع أفضل فريق في العالم
A-
A+

كرة القدم

2024-02-24 | 03:55
بطل UFC يُرحّب بمبابي .. محظوظ للتوقيع مع أفضل فريق في العالم

تُوّج المقاتل توبوريا بطلاً لوزن الريشة لدى منظمة UFC

يوم الأحد الماضي، تُوّج المقاتل الجورجي - الإسباني إيليا توبوريا، بطلاً لوزن الريشة لدى منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه المفاجيء على الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي.
وبالأمس، لم يتردد توبوريا في الاحتفال بوصول كيليان مبابي القريب إلى ريال مدريد، وهو ما حصل بمجرد هبوط طائرته في عاصمة إسبانيا وسط استقبال جماعي. 
وكونه من محبّي ريال مدريد، سئل توبوريا في مطار أدولفو سواريز مدريد باراخاس، عن إمكانية ارتداء نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اللون الأبيض بدءا من الموسم المقبل، فأجاب "الرسالة التي أبعث بها إليه هي أنه كان محظوظاً بما يكفي للتوقيع مع أفضل فريق في العالم ... أهلا وسهلاً".
وعند الإشارة إلى احتمال القتال ضد الأيرلندي كونور ماكجريجور في ملعب سانتياغو برنابيو، قال ملك وزن الريشة الجديد في المثمن "إنها حقيقة، فالقتال ضد ماكجريجور هو ما نسعى اليه الآن، هذا سيحدث فعلاً".
ويعتقد توبوريا أن ملعب سانتياغو برنابيو، الذي يخضع للمرحلة الأخيرة من التجديد "هو الملعب الوحيد المستعد لاستضافة حدث مثل هذا وهو حلم له للقتال هناك".
 
بطل UFC يُرحّب بمبابي .. محظوظ للتوقيع مع أفضل فريق في العالم

رياضة

كرة القدم

إيليا توبوريا

UFC

ألكسندر فولكانوفسكي

كيليان مبابي

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجل نجم ريال مدريد زميلاً لميسي في انتر ميامي
فيديو - مشجع عجوز يبكي وهو يخاطب ادارة ناديه .. اليكم السبب

اقرأ ايضا في كرة القدم

من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السجن مدى الحياة
05:15

من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السجن مدى الحياة

أدى تحقيق فساد حكومي إلى اعتقال لاعب كرة القدم السابق

05:15

من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السجن مدى الحياة

أدى تحقيق فساد حكومي إلى اعتقال لاعب كرة القدم السابق

فيديو - رونالدينيو يُسجّل هدفاً رائعاً في Survivor
05:13

فيديو - رونالدينيو يُسجّل هدفاً رائعاً في Survivor

ظهر النجم البرازيلي السابق رونالدينيو في برنامج الناجي (Survivor)

05:13

فيديو - رونالدينيو يُسجّل هدفاً رائعاً في Survivor

ظهر النجم البرازيلي السابق رونالدينيو في برنامج الناجي (Survivor)

نجل نجم ريال مدريد زميلاً لميسي في انتر ميامي
03:57

نجل نجم ريال مدريد زميلاً لميسي في انتر ميامي

أعلن إنتر ميامي ضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني

03:57

نجل نجم ريال مدريد زميلاً لميسي في انتر ميامي

أعلن إنتر ميامي ضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024