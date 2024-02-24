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نجل نجم ريال مدريد زميلاً لميسي في انتر ميامي

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نجل نجم ريال مدريد زميلاً لميسي في انتر ميامي
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كرة القدم

2024-02-24 | 03:57
نجل نجم ريال مدريد زميلاً لميسي في انتر ميامي

أعلن إنتر ميامي ضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني

أعلن إنتر ميامي الاميركي، الذي يلعب له الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز عن ضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني فيديريكو ريدوندو حتى نهاية موسم 2027 مع خيار لمدة عام آخر.
عمره 21 عاماً وهو نجل فرناندو ريدوندو، لاعب خط وسط ريال مدريد والأرجنتين السابق، وسيتشارك فيديريكو غرفة خلع الملابس مع ميسي وسواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا تحت قيادة مواطنه جيراردو "تاتا" مارتينو.
وقال الشاب "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى ناد ينمو كثيراً، إنها فرصة جميلة لمشاركة الملعب مع لاعبين رائعين، أريد الاندماج مع زملائي في الفريق، وعليّ أن اتقدم خطوة بخطوة، ولكن دائما ما نحلم بأحلام كبيرة".
ولد ريدوندو في مدريد، ، وتدرب مثل والده في أرجنتينوس جونيورز، الذي تلقى حوالي 7.5 مليون يورو مقابل الانتقال، ليلعب في انتر ميامي مكان مواطنه فاكوندو فارياس، الذي سيغيب عن الموسم بأكمله بسبب الإصابة.
شارك ريدوندو في فئات الشباب للمنتخب الأرجنتيني، وكان مؤخراً جزءاً من "الألبي سيليستي" تحت 23 عاماً الذي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
 
نجل نجم ريال مدريد زميلاً لميسي في انتر ميامي

رياضة

كرة القدم

إنتر ميامي

ليونيل ميسي

لويس سواريز

فيديريكو ريدوندو

فرناندو ريدوندو

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