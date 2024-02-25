الحُكم بالسجن سنة على اللاعب الدولي المغربي

تعود القضية إلى صيف العام 2020، حين تشاجر اللاعب الدولي المغربي إلياس الشاعر، المولود في بلجيكا، وشقيقه جابر ومجموعة من أصدقائهما مع سائق شاحنة في مدينة بازل، وتعرّض الأخير الى جرح غائر في الجمجمة، وفقد وعيه ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى.وبالأمس، قضت محكمة الجنايات في مدينة أنتويرب البلجيكية، بسجن الشاعر لسنة نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 15864 يورو كتعويض وفوائد للضحية، وحُكم على اثنين كانا معه بالسجن لستة أشهر نافذة و12 شهراً مع وقف التنفيذ.وبانتظار استئناف الحُكم، قال نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي حيث يلعب الشاعر، البالغ من العمر 26 عاماً "النادي على اتصال منتظم مع الفريق القانوني لإلياس، والإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى نهايتها، ولن يقوم النادي بالإدلاء بأي تعليق آخر في هذه المرحلة".