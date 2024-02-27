اكتشاف جاسوس تورينو على تدريبات روما والحصيلة .. هزيمة

اتهم تورينو بالتجسس على الحصص التدريبية لروما قبل مباراتهما ليل الاثنين في الدوري الإيطالي التي انتهت لصالح فريق العاصمة (٣-٢).وأشارت تقارير إلى أنّ نادي روما رصد أحد موظفي تورينو، ويدعى ميشيل أوريكيو، يختبئ بالقرب من ملعب التدريب، ويدوّن الملاحظات، ويجمع المعلومات حول تعامل فريق دانييلي دي روسي المحتمل مع المباراة الواقعة في الجولة 26 من الدوري المحلي.وتم القبض على "الجاسوس" خلال فحص روتيني من قبل الأمن، لكن من غير الواضح كم قضى من الوقت في توثيق الحصص التدريبية، ومقدار المعلومات التكتيكية التي تمكن من جمعها.وبشكل لا يصدق، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أوريكيو وهو يتجسس على روما، ففي نيسان - أبريل الماضي، ضبطه مساعد جوزيه مورينيو، نونو سانتوس في منشأة التدريب، ويومها فاز روما (١-٠) وكرر الأمر نفسه بالأمس.