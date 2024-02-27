هل يعود سيرجيو أغويرو إلى الملاعب؟

شارك سيرجيو أجويرو، الذي اضطر إلى الاعتزال قبل الأوان في العام 2021، عندما كان يلعب لبرشلونة، وعانى من عدم انتظام في ضربات القلب، تسجيلاً صوتياً لطبيب القلب الخاص به، يخبره فيه أنه يمكنه لعب كرة القدم مرة أخرى.ويقول الطبيب في التسجيل "بالطريقة التي تسير بها الأمور حتى الآن، لن تواجه أي مشكلة في اللعب، سيكون علينا منطقياً إجراء الاختبارات وجعلك تجتهد كما لو انك في المباراة، وحولك مدافعان مركزيان، وعليك أن تكون مستعداً، فاستعد، هناك بعض الأمل، يمكننا القول أنك تبلي بلاء حسناً، وأنه يجب أن تكون في حالة جيدة بما يكفي لتكون في الملعب لبضع دقائق، لكنني أراك تبدو جيداً، فأنت تفعل كل شيء ولم يكن لديك أي مشكلة. سنراقبك أكثر قليلًا، باختصار... من الممكن أن تلعب كرة القدم مجدّداً، أنت تبلي بلاء حسناً".ونشر أجويرو التسجيل بعد أن سأله أحد المعجبين عما إذا كانت سيقبل عرضاً افتراضياً من "صديقه المقرّب" كارلوس تيفيز للعودة واللعب مع اينديبندنتي.ورد اغويرو "وإذا اتصل بي كارليتوس، ماذا تريد مني أن أفعل؟ لا بد لي من التحدث إلى طبيب القلب. العب لمدة 20 دقيقة، هل نرسل رسالة إلى طبيب القلب لنرى ما يقوله؟".