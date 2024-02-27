فيديو - صحفية برازيلية تتهم تميمة" بالتحرّش الجنسي

🚨 Jornalista Gisele Kumpel fez um boletim de ocorrência, contra o mascote do Internacional por importunação sexual, durante a partida de hoje no Beira-rio 😳



📽 Reprodução pic.twitter.com/K5K8yrrexS — Central do Caju (@CentraldoCaju) February 26, 2024

قدمت جيزيل كومبل، وهي صحفية برازيلية، شكوى بتهمة التحرش الجنسي ضد تميمة نادي إنترناسيونال دي بورتو أليغري، بسبب الأحداث التي وقعت خلال الديربي ضد جريميو، يوم الأحد الماضي.وجعلت الصحفية شكواها علنية على الشبكات الاجتماعية، متحدثة عن الرجل الذي كان تحت قناع تميمة إنترناسيونال، منددة بأنه، خلال المباراة، بدأ يتصرف بطريقة غريبة ويقوم بإيماءات في اتجاهها.وبعد أحد أهداف الفريق المضيف، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عانقها وبقي في هذا الموقف لثواني، ثم دفع رأسها للخلف كما لو كان يعطيها قبلة "كان بإمكاني سماع لقطة القبلة والشعور بعرقه"، وقالت "سأذهب إلى النهاية في هذا الأمر حتى لا تمر أي امرأة بهذا".وعلى سبيل المصادفة الغريبة، تجدر الإشارة إلى أن الإسباني هوغو مالو، يلعب في إنترناسيونال دي بورتو أليغري، وهو سيحاكم في 11 تموز - يوليو في برشلونة بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بامرأة عملت كتميمة لإسبانيول في 24 نيسان - أبريل 2019.