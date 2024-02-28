الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

ميسي أم جورجينا .. ما هو السبب الحقيقي لتصرّف رونالدو؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ميسي أم جورجينا .. ما هو السبب الحقيقي لتصرّف رونالدو؟
A-
A+

كرة القدم

2024-02-28 | 01:17
ميسي أم جورجينا .. ما هو السبب الحقيقي لتصرّف رونالدو؟

استدعاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل لجنة الانضباط

تم استدعاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل لجنة الانضباط في الدوري السعودي للادلاء بتفسيره لما بدر منه خلال المباراة التي انتهت الى فوز النصر (2-1) على الشباب، حين وجه إشارات غير أخلاقية الى جمهور النادي المنافس، رداً على استفزازه على مدار الوقت.
وكان البعض قد ردّ تصرّف كريستيانو الى الاستفزاز المتواصل له من خلال الهتافات باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، لكن تعليقات جديدة أعادت ما حصل الى امر آخر.
وأشار بعض المشجعين إلى أن السرّ الحقيقي وراء غضب رونالدو وردة فعله هو قيام جماهير الشباب بالإساءة لصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز من خلال هتافات غير لائقة.

ميسي أم جورجينا .. ما هو السبب الحقيقي لتصرّف رونالدو؟

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

الدوري السعودي

جورجينا رودريغيز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من سيكون بطل الليغا؟ .. إليكم توقعات كومبيوتر أوبتا
ما حقيقة انتقال محمد صلاح الى الدوري السعودي؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - طُرد بعد 24 ثانية على مشاركته في الدقيقة 95
02:03

فيديو - طُرد بعد 24 ثانية على مشاركته في الدقيقة 95

مر اللاعب البرازيلي بأحد أسوأ أيام مسيرته الرياضية

02:03

فيديو - طُرد بعد 24 ثانية على مشاركته في الدقيقة 95

مر اللاعب البرازيلي بأحد أسوأ أيام مسيرته الرياضية

كرة القدم السعودية تطارد برشلونة بقوة
02:02

كرة القدم السعودية تطارد برشلونة بقوة

أندية السعودية تواصل مطاردة النجوم الكبار ولن تتوقف

02:02

كرة القدم السعودية تطارد برشلونة بقوة

أندية السعودية تواصل مطاردة النجوم الكبار ولن تتوقف

ما هو الشرط الذي وضعه كيليان مبابي على ريال مدريد؟
01:24

ما هو الشرط الذي وضعه كيليان مبابي على ريال مدريد؟

لم تكتفِ الصحف الرياضية بتأكيد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

01:24

ما هو الشرط الذي وضعه كيليان مبابي على ريال مدريد؟

لم تكتفِ الصحف الرياضية بتأكيد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024