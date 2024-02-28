ميسي أم جورجينا .. ما هو السبب الحقيقي لتصرّف رونالدو؟

استدعاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل لجنة الانضباط

تم استدعاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل لجنة الانضباط في الدوري السعودي للادلاء بتفسيره لما بدر منه خلال المباراة التي انتهت الى فوز النصر (2-1) على الشباب، حين وجه إشارات غير أخلاقية الى جمهور النادي المنافس، رداً على استفزازه على مدار الوقت.

وكان البعض قد ردّ تصرّف كريستيانو الى الاستفزاز المتواصل له من خلال الهتافات باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، لكن تعليقات جديدة أعادت ما حصل الى امر آخر.

وأشار بعض المشجعين إلى أن السرّ الحقيقي وراء غضب رونالدو وردة فعله هو قيام جماهير الشباب بالإساءة لصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز من خلال هتافات غير لائقة.



